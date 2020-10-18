Баку сообщает о контрнаступлении армянской армии на юге НКР

Аргументы Недели → Армия 13+

18 октября 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Первый день возобновленного гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе стал во истину боевым. Сначала Минобороны Армении сигнализировало об усилившихся артналетах на фронте и обвинило азербайджанскую сторону в нарушении договоренностей. Затем из Баку начала поступать информации о контрнаступлении армии обороны Арцаха (НКР) на южном фланге карабахского фронта.

Минобороны Азербайджана сообщает о применении противником гаубиц и минометов для проведения артподготовки контратак на Агдеринском (северном) и Физулинском, Гадрутском и Джебраильском (южном) участках фронта. Где кстати сутками ранее наступало азербайджанское войско. А теперь, похоже, армяне решили вернуть себе утраченные позиции. Судя по всему, начинается самая занимательная часть конфликта, когда обе стороны пытаются решить задачи наступлением. В военной практике встречные бои всегда были самыми ожесточенными они нередко переходили в рукопашные схватки.