Армейская тактическая стрельба набирает популярность

Аргументы Недели → Армия 13+

19 августа 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На шестом Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдёт с 23 по 29 августа, состоится презентация спортивных упражнений армейской тактической стрельбы. Об этом сообщил генеральный секретарь Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация армейской тактической стрельбы в России» (ОФСОО «ФАТСР»), председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.



«Основная наша цель - продемонстрировать новый вид военно-прикладного спорта. К форуму мы готовим показательные упражнения, которые являются частью большой системы подготовки допризывной молодежи, российских военнослужащих и ветеранов вооруженных сил РФ. Упражнения будут продемонстрированы всем гостям в галереях Многофункционального огневого центра (МФОЦ) парка «Патриот»», - отметил генеральный секретарь ОФСОО «ФАТСР», председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.



По его словам, армейская тактическая стрельба объединяет несколько дисциплин - психологическая подготовка, тактика, огневая подготовка, рукопашный бой, метание различных видов ножей и саперных лопат, основы тактической медицины. «Это целый комплекс дисциплин, который будет отрабатываться в одном упражнении. Как раз своим разнообразием армейская тактическая стрельба и отличается от других видов спорта», - уточнил Дмитрий Нестеров.





Мы надеемся, что вскоре армейская тактическая стрельба станет неотъемлемой частью Всемирных кадетских игр, говорит он. Пока в программе лишь международное военное пятиборье, лёгкая атлетика, спортивное ориентирование, плавание, стрельба, волейбол, летний биатлон (кроссовые дисциплины).



«Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент ОФСОО «ФАТСР» Иван Бувальцев поставили нам задачу - научить военнослужащих безопасному и умелому владению оружием. Овладев этим навыком, военнослужащий сможет правильно и своевременно применять разные виды оружия в любой, даже в самой непростой, обстановке», - подчеркнул Дмитрий Нестеров.





Сейчас специалисты ОФСОО «ФАТСР» разрабатывают квалификационные упражнения. Все военнослужащие пройдут тесты, которые позволят оценить уровень подготовки. После чего им будет поставлена квалификационная оценка по владению оружием. На основе этого в федерации составят единый рейтинг военнослужащих. Кроме того, эксперты работают над созданием системы спортивных разрядов для военнослужащих и почётных знаков по армейской тактической стрельбе, подтверждающих квалификацию.



Дмитрий Нестеров также добавил, что «все необходимые документы для внесения нового вида военно-прикладного спорта в перечень Всероссийского реестра видов спорта уже переданы в Минспорта РФ и с ними ведётся работа».



Напомним, ОФСОО «ФАТСР» создана в 2020 году по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина о развитии военно-прикладных видов спорта. Ответственным за развитие федерации назначен заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Президентом ОФСОО «ФАТСР» избран начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ Иван Бувальцев.