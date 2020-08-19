Аэродром в Астраханской области вывели из-под авиаудара в ходе спецучений МТО

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19 августа 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Перебазирование оперативно-тактической авиации с аэродрома в Астраханской области на запасные аэродромы после налёта выполнено в ходе тыловых спецучений в Южном военном округе, заявили в среду в Минобороны.

По легенде учений самолёты условного противника пытаются прорваться для нанесения авиационного удара по объектам аэродрома в Астраханской области, в результате инфраструктуре аэродрому был нанесён урон. Для вывода из-под удара расположенной на аэродроме авиации был проведен комплекс мероприятий по обеспечению перебазирования оперативно-тактической авиации на аэродромы рассредоточения.

С аэродрома выполнен взлёт эскадрильи многоцелевых истребителей с двух взлётно-посадочных полос на встречных курсах, что позволяет в четыре раза сократить время вывода самолетов подразделения из-под удара с 12 до 3 минут.

Для ликвидации последствий авиаудара подразделения МТО и инженерно-технических служб потушили площадной пожар с применением самолёта Ил-76 и вертолета Ми-8.

Аварийно-восстановительная команда отремонтировала искусственное покрытие аэродрома, повреждённое в результате авиаудара, ввела в строй вертолёт Ми-8 с применением передвижных средств войскового ремонта. Дежурные экипажи медицинской службы произвели эвакуацию раненых и пострадавших военнослужащих.