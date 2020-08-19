Бронепоезд «Байкал» пересек Волгу в ходе тыловых спецучений Минобороны

Аргументы Недели → Армия 13+

19 августа 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Наплавная железнодорожно-автомобильная понтонная переправа через Волгу длиной 1,5 километра была наведена на спецучениях тыла в Южном военном округе, по ней прошёл бронепоезд бронепоезд «Байкал.

В ходе проводимых на территории Южного военного округа тыловых специальных учений была организовано наведение комбинированной наплавной железнодорожно-автомобильной понтонно-мостовой переправы через Волгу длиной 1,5 километра. В заключительной части учения по наплавному железнодорожному мосту прошёл специальный поезд «Байкал»», говорится в сообщении.

Конструктивное решение по сопряжению наплавного железнодорожного моста НЖМ-56 длиной 1000 метров с железнодорожным мостом-эстакадой ИМЖ-500 длиной 500 метров для наращивания длины переправы было опробовано впервые.

Впервые в учениях также была представлена временная паромная переправа, стоящая из двух барж-площадок проекта 16801 и 81218. Были проверены технические характеристики барж и возможности по перевозке в смешанном варианте погрузки колёсной и гусеничной техники.

За ходом учений наблюдал заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, который в заключении вручил награды отличившимся в учении.