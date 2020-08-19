Американцы потеряли два ударных беспилотника в Сирии
19 августа 2020, 12:55[ «Аргументы Недели» ]
На этой неделе американские военные потеряли два ударных беспилотных летательных аппарата MQ-9 Reaper над провинцией Идлиб. По поступившей на этот час информации - они врезались друг в друга.
Ссылаясь на представителя министерства обороны, издание Military Times сообщило, что два БПЛА MQ-9 Reaper ВВС США врезались друг в друга над северо-западе Сирии. Здесь вероятны как ошибки операторов, так и воздействия систем РЭБ. Все что мы имеет в настоящее время так это публикацию в Twitter и возможность строить предположения.
«Во вторник в Twitter были опубликованы изображения горящего самолета, падающего на землю. Предположительно, что это был MQ-9 Reaper…», - пишет Military Times.
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