Турция перебрасывает войска в Сирию

Многочисленная колонна турецких войск, состоящая из бронетехники и самоходных артиллерийских систем, вошла в Сирию из приграничной провинции Хатай. Об этом сообщает правозащитная организация SOHR.
Более 450 турецких бронемашин и самоходок вторглись на северо-западные территории Сирии и далее проследовали в Идлибскую зону деэскалации. Арабские СМИ указывают, что данный факт свершился через день после губительных налетов ударной авиации российских ВКС, которым подверглись формирования исламистов в Идлибе.
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