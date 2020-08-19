Войскам ПНС в Ливии достался брошенный вертолет Ми-17, российского производства

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19 августа 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Бойцы сил Правительства национального согласия (ПНС) обнаружили брошенный вертолет российского производства недалеко от ливийского города Сирт, за который сейчас идут затяжные бои.

Портал Clash Report разместил в сети фотографию вертолета Ми-17 российского производства, внешне не имеющего повреждений. Этот геликоптер попал в руки войскам ПНС при захвате временной вертолетной площадки ЛНА к западу от Сирта.