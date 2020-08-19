Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

Войскам ПНС в Ливии достался брошенный вертолет Ми-17, российского производства

, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Войскам ПНС в Ливии достался брошенный вертолет Ми-17, российского производства
Фото: соцсети

Бойцы сил Правительства национального согласия (ПНС) обнаружили брошенный вертолет российского производства недалеко от ливийского города Сирт, за который сейчас идут затяжные бои.

Портал Clash Report разместил в сети фотографию вертолета Ми-17 российского производства, внешне не имеющего повреждений. Этот геликоптер попал в руки войскам ПНС при захвате временной вертолетной площадки ЛНА к западу от Сирта.

ША
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью