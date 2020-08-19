Войскам ПНС в Ливии достался брошенный вертолет Ми-17, российского производства
19 августа 2020, 12:30[ «Аргументы Недели» ]
Бойцы сил Правительства национального согласия (ПНС) обнаружили брошенный вертолет российского производства недалеко от ливийского города Сирт, за который сейчас идут затяжные бои.
Портал Clash Report разместил в сети фотографию вертолета Ми-17 российского производства, внешне не имеющего повреждений. Этот геликоптер попал в руки войскам ПНС при захвате временной вертолетной площадки ЛНА к западу от Сирта.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.