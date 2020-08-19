Американцы подверглись обстрелу на востоке Сирии

Аргументы Недели → Армия 13+

19 августа 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Военная база США, расположенная на востоке провинции Дейр-эз-Зор, подверглась обстрелу реактивными снарядами. Об этом сообщило сирийское новостное агентство «САНА» со ссылкой на местные источники.

По информации, подтвержденной командованием военной коалиции, возглавляемой США - несколько реактивных снарядов, предположительно от БМ-13 упало в близи от базы американских войск, прикрывающей газовое месторождение «Конако». Сведений о пострадавших нет. Ни одна из организаций пока не взяла на себя ответственность за этот обстрел.