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Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Эспером

, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Эспером
Фото: соцсети

18 августа 2020 г. по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны США Марком Эспером. Сообщает Минобороны РФ.

Руководители военных ведомств обсудили вопросы укрепления мер доверия и транспарентности с целью предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон. Состоялся обмен мнениями о ситуации в различных регионах мира.

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