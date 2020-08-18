Пентагон рассказал о кибервойсках КНДР их структуре и задачах

Аргументы Недели → Армия 13+

18 августа 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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В докладе военной разведки США, опубликованном недавно, описываются возможности Северной Кореи в области кибервойны и приводится информация о различных подразделениях кибервойск КНДР и их задачах.

В 332-страничном отчете под названием «Тактика Северной Кореи» подробно описываются силы радиоэлектронной борьбы КНДР и их действия. Электронные военные операции Северной Кореи включают как подавление, так и уничтожение целей. Подавление заключаются в постановке радиоэлектронных помех при проведении разведке объектов и вооружений по пеленгам их сигнатуры. Уничтожение предполагает физическую ликвидацию целей, обеспечивающих процесс принятия решений в военных, политических или экономических сферах управления.

КНДР активно ведет атаки на кибернетические системы противников, поскольку такой вид военных действий позволяет Пхеньяну наносить урон более сильному врагу не опасаясь возмездия. В докладе указанно: «Северокорейские компьютерные войны могут проводиться до или во время военных действий. Например, повреждая или уничтожая сети, связанные с предполагаемым развертыванием сил противника и перемещением войск, [Корейская народная армия (КНА)] может эффективно нарушить планирование и неверно направлять движение войск, создавая существенную путаницу и задержки. Поскольку современные армии все больше полагаются на своевременную материально-техническую поддержку, нацеливание на компьютеры и базы данных, связанные с логистикой, может вызвать задержки в доставке важных материалов, таких как боеприпасы, топливо и запасные части, во время критических фаз конфликта».

Войсковое формирование, отвечающее за кибервойну, называется «Бюро 121». По данным Пентагона оно насчитывает более 6 тыс. сотрудников, многие из которых действуют из таких стран, как Китай, Россия, Индия, Малайзия и Беларусь.

«Бюро 121» имеет четыре основные оперативных группы. Одной из них является - Lazarus, ее численность не известна, но именно на нее возлагают ответственность за наиболее громкие кибератаки, предпринятые Северной Кореей за последние годы.

Другая группа называется - Andariel, в ее составе около 1600 сотрудников, а круг задач заключается в проведении разведывательных операций при подготовке кибератак. Еще одна группа - Bluenoroff насчитывает около 1700 бойцов и специализируется на финансово-мотивированных кампаниях. Четвертая группа — это полк радиоэлектронной борьбы, который сосредоточен на подавлении коммуникаций управления и связи противника.