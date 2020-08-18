Пентагон использует новую авиационную платформу для воздушной разведки и целеуказания

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18 августа 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Командование Вооруженных сил США направило два своих новых разведывательных самолета ARTEMIS на Окинаву для проведения операций, связанных с наблюдением и воздушной разведкой вдоль берегов материкового Китая и российского Дальнего востока.

ARTEMIS является основной авиационной пилотируемой платформой воздушной разведки и наблюдения. На деле — это модифицированный двухмоторный коммерческий самолет Bombardier Challenger 650. В технических документах ВС США говорится: ARTEMIS «обеспечивает возможности обнаружения с большой высоты целей противника и устраняет пробелы в миссии многодоменных операций».

На борту самолета размещены самые современные датчики и коммуникационное оборудование. Этот самолет-шпион имеет высокоточную и надежную в эксплуатации систему обнаружения. С высоты 40000 футов (свыше 11000 м) он может сканировать сотни километров водной поверхности и суши во всех направлениях.

Он в состоянии обнаруживать крупные объекты, например - военные корабли, а также небольшие движущиеся цели на суше, такие как танки или бронетранспортеры. Может осуществлять поиск радаров противника. Программа ARTEMIS стартовала в мае 2019 года, она также предназначена для наведения высокоточных боеприпасов на цель. При этом обеспечивается максимальный радиус поражения в 1600 км.

RAND Corporation недавно анонсировала работу над созданием гиперзвуковой ракеты, развивающей скорость 5 Маха или 6000 км/час, которая сможет «поражать цели с воздушных или морских платформ». В конце 2019 года Пентагон заявил, что планирует продемонстрировать прототип такой системы в 2023 году. Военное ведомство США намеревается создать еще 10 модернизированных самолетов ARTEMIS начиная с 2028 года. Для чего планируется использовать самолет Boeing 737 или Gulfstream G550.