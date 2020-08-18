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На северо-востоке Сирии были убиты три протурецких боевика

, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

На северо-востоке Сирии были убиты три протурецких боевика
Фото: соцсети

В селении Аль-Адвания (которое контролируют турки) в окрестностях Рас-Аль-Айн, на северо-западе провинции Хасака, в результате взрыва заминированного автомобиля убиты 3 боевика протурецкой исламистской группировки еще несколько ранены. Сообщает агентство «САНА».

Заминированный автомобиль взорвался вблизи позиции протурецкого исламистского формирования в селении Аль-Адвания к западу от Рас-Аль-Айн, в результате 3 террориста убиты, еще несколько получили ранения различной степени тяжести. По словам источников, несколько машин турецких войск двинулись к месту взрыва и начали вывозить убитых и раненых на территорию Турции.

ША

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