На северо-востоке Сирии были убиты три протурецких боевика
18 августа 2020, 16:08[ «Аргументы Недели» ]
В селении Аль-Адвания (которое контролируют турки) в окрестностях Рас-Аль-Айн, на северо-западе провинции Хасака, в результате взрыва заминированного автомобиля убиты 3 боевика протурецкой исламистской группировки еще несколько ранены. Сообщает агентство «САНА».
Заминированный автомобиль взорвался вблизи позиции протурецкого исламистского формирования в селении Аль-Адвания к западу от Рас-Аль-Айн, в результате 3 террориста убиты, еще несколько получили ранения различной степени тяжести. По словам источников, несколько машин турецких войск двинулись к месту взрыва и начали вывозить убитых и раненых на территорию Турции.
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