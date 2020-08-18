Самолеты российских ВКС впервые за месяц провели боевые полеты на северо-западе Сирии
18 августа 2020, 14:18[ «Аргументы Недели» ]
Российская ударная авиация атаковала с воздуха позиции формирований «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ- террористическая группировка, запрещена в России) и их союзников в западной части провинции Идлиб во вторник. В сообщениях, от местных источников, говорится, что российские самолеты обрушили огонь на джихадистов, стоящих за нападением в понедельник на турецкий военный патруль в провинции Идлиб.
В ходе патрулирования турецкие военные подверглись обстрелу из стрелкового оружия и РПГ на шоссе М-4 (шоссе Алеппо-Латакия). И хотя никто не пострадал, патрулирование было прервано.
Российские ВКС уже не раз в ответ на боевые вылазки подвергали обстрелам с воздуха позиции джихадистских повстанческих группировок, таких как «Хайат Тахрир аш-Шам», Туркестанская исламская партия (ТИП) и «Хуррас аль-Дин» (все запрещены в России).
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