Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

Самолеты российских ВКС впервые за месяц провели боевые полеты на северо-западе Сирии

, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Самолеты российских ВКС впервые за месяц провели боевые полеты на северо-западе Сирии
Фото: соцсети

Российская ударная авиация атаковала с воздуха позиции формирований «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ- террористическая группировка, запрещена в России) и их союзников в западной части провинции Идлиб во вторник. В сообщениях, от местных источников, говорится, что российские самолеты обрушили огонь на джихадистов, стоящих за нападением в понедельник на турецкий военный патруль в провинции Идлиб.

В ходе патрулирования турецкие военные подверглись обстрелу из стрелкового оружия и РПГ на шоссе М-4 (шоссе Алеппо-Латакия). И хотя никто не пострадал, патрулирование было прервано.

Российские ВКС уже не раз в ответ на боевые вылазки подвергали обстрелам с воздуха позиции джихадистских повстанческих группировок, таких как «Хайат Тахрир аш-Шам», Туркестанская исламская партия (ТИП) и «Хуррас аль-Дин» (все запрещены в России).

ША

В мире

В штабе Тихановской ответили на вопрос о гарантиях неприкосновенности Лукашенко

В штабе Тихановской ответили на вопрос о гарантиях неприкосновенности Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть подвергнут уголовному преследованию, заявила в эфире «Эха Москвы» доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью