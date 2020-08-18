В Забайкалье идет учебный бой, гремит канонада, ревут штурмовики и вертолеты

Аргументы Недели → Армия 13+

18 августа 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Забайкальском крае на полигоне «Цугол» стартовало двустороннее учение. В мероприятии принимают участие порядка 6 тысяч военнослужащих общевойсковых объединений ВВО, дислоцированных в Забайкальском крае и Амурской области. При этом задействовано до 1 тысячи единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые машины пехоты, танки, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, около 30 самолетов истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации, ударных и транспортно-штурмовых вертолетов, а также беспилотные летательные аппараты. Сообщает Минобороны РФ.

Стартовавшее учение имеет ряд особенностей. Командованиям общевойсковых группировок, штабам и подчиненным войскам предстоит вести учебно-боевые действия в условиях постоянно меняющейся обстановки. Помимо этого, осложнять выполнение задач будут диверсионно-разведывательные группы условного противника, оснащенные радиоэлектронными средствами, беспилотными летательными аппаратами, специальным снаряжением и обмундированием.

Командирами всех степеней при решении учебно-боевых задач предъявляются повышенные меры по маскировке объектов для выполнения оперативного и скрытного перемещения пунктов управления различного звена, без потери управления войсками, а также позиций подразделений, вооружения и военной техники на разных этапах учения, в том числе в ходе маневренной обороны, и контрудара группировки войск.

С учетом особенностей ландшафта полигона, в частности наличия открытых участков местности большой протяженности в ходе учения будет, применятся опыт современных вооруженных конфликтов.