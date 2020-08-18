Масштабные спецучения служб тыла с участием стран ОДКБ начались в ЮВО

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18 августа 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Спецучения тыла Вооруженных сил стартовали в Южном военном округе, их составляющей станут учения тыла ОДКБ. В Южном военном округе под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова стартовали масштабные учения по материально-техническому обеспечению ВС РФ, которые продлятся до 21 августа 2020 года. Сообщает Минобороны РФ.

Впервые, в рамках тыловых спецучения Вооруженных сил России одним из этапов проводится международное учение с силами и средствами МТО войск (коллективных сил) ОДКБ «Эшелон-2020», в котором принимают участие военнослужащие из Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

Учения одновременно проводятся на территории Ростовской, Астраханской областей, на Кубани и в Крыму, а также на выделенных участках местности на территории Южного военного округа. Всего в учения примут участие около 6 тысяч военнослужащих Южного военного округа и до 750 единиц военной и специальной техники.

Участники учений будут выполняться практические задачи по всем видам тылового и технического обеспечения – развертыванию полевых аэродромов и посадки на них боевой авиации, строительству мостовых переходов и наведению железнодорожных мостов, восстановление вооружения и военной техники в условиях открытой пустынно-степной зоны, организации специальных видов технического и продовольственного обеспечения видов и родов войск.

В рамках морской фазы учений будут продемонстрированы действия сил Черноморского флота по оказанию помощи аварийным кораблям и судам, а также по пополнению запасов материальных средств в море.