США обвинили Иран в денежном премировании талибов за убийство солдат НАТО

Аргументы Недели → Армия 13+

18 августа 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Американские спецслужбы заявили, что Иран предлагал награды боевикам Талибана за нападения на американские войска и силы коалиции в Афганистане. Были оперативным путем выявлены выплаты, связанные как минимум с шестью нападениями, совершенными группировкой боевиков только в прошлом году, включая взрыв террористом-смертником на авиабазе США в декабре. Сообщает телеканал CNN.

«Награды» были выплачены Ираном - террористической группе «Хаккани», возглавляемой вторым по значимости лидером Талибана (запрещен в России) - за нападение на авиабазу Баграм 11 декабря, в результате которого погибли два мирных жителя и были ранены более 70 человек, в том числе четыре американских гражданина, согласно информационному документу Пентагона.

Военные США убили иранского генерала в Ираке менее чем через месяц после теракта в Баграме, но после длительного процесса с участием нескольких агентств для разработки вариантов, направленных на противодействие поддержке Ираном групп боевиков в Афганистане. В марте было принято решение не предпринимать конкретных действий, так как официальные лица не хотели ставить под угрозу мирный процесс с талибами, согласно многочисленным знакомым источникам.

Разоблачение того, что Иран мог заплатить талибам, последовало за разногласиями по поводу российских санкций за нападения на американские войска - вопрос, который в последние недели постоянно преуменьшался администрацией Трампа.

Россия отвергла обвинения в сотрудничестве с талибами.