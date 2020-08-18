Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

Танковая дивизия ЦВО поднята «в ружье» и покинула места постоянной дислокации

, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Танковая дивизия ЦВО поднята «в ружье» и покинула места постоянной дислокации
Фото: соцсети

Около 8 тыс. военнослужащих подразделений гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа подняты по тревоге и приступили к совершению марша на межвидовой полигон в рамках учения, стартовавшего в Челябинской области.

В ходе подъема по тревоге военнослужащие отработают совершение скоростного марша в районы розыгрыша практических действий и развернут полевую систему управления подразделениями.

В практических этапах учения будут задействованы современные танки Т-72Б3М, артиллерийские тягачи «Медведь», буксируемые гаубицы «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также техника специальных родов войск.

ША

В мире

Назван вероятный срок разгрома Россией сил НАТО в случае их вторжения в Белоруссию

Назван вероятный срок разгрома Россией сил НАТО в случае их вторжения в Белоруссию

Обозначен срок, за который Российская Федерация разгромит войска Североатлантического альянса в случае их нападения на Белоруссию. Данной теме посвящен материал, размещенный на страницах интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью