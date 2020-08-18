Танковая дивизия ЦВО поднята «в ружье» и покинула места постоянной дислокации
18 августа 2020, 13:01[ «Аргументы Недели» ]
Около 8 тыс. военнослужащих подразделений гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа подняты по тревоге и приступили к совершению марша на межвидовой полигон в рамках учения, стартовавшего в Челябинской области.
В ходе подъема по тревоге военнослужащие отработают совершение скоростного марша в районы розыгрыша практических действий и развернут полевую систему управления подразделениями.
В практических этапах учения будут задействованы современные танки Т-72Б3М, артиллерийские тягачи «Медведь», буксируемые гаубицы «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также техника специальных родов войск.
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