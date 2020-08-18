Танковая дивизия ЦВО поднята «в ружье» и покинула места постоянной дислокации

Аргументы Недели → Армия 13+

18 августа 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Около 8 тыс. военнослужащих подразделений гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа подняты по тревоге и приступили к совершению марша на межвидовой полигон в рамках учения, стартовавшего в Челябинской области.

В ходе подъема по тревоге военнослужащие отработают совершение скоростного марша в районы розыгрыша практических действий и развернут полевую систему управления подразделениями.

В практических этапах учения будут задействованы современные танки Т-72Б3М, артиллерийские тягачи «Медведь», буксируемые гаубицы «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также техника специальных родов войск.