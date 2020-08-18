В ЦВО начинаются масштабные учения танковой дивизии

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18 августа 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Крупнейшее учение гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), стартовавшее на полигоне в Челябинской области, пройдет в 4 этапа. Об этом журналистам сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Крупнейшее учение гвардейской танковой дивизии ЦВО пройдет в 4 этапа, в ходе которых будут проверены боевые документы, проведена подготовка к ведению действий в различных видах боя и выполнены мероприятия организации наступления. На завершающем этапе с боевой стрельбой войска осуществят разгром вклинившихся на территорию Российской Федерации подразделений условного противника», - сказал генерал-полковник Александр Лапин.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что к учению привлекаются около 8 тысяч военнослужащих и более 1800 единиц военной техники танковой дивизии, а также самолеты и вертолеты смешанного авиасоединения ЦВО и отдельной бригады армейской авиации, дислоцированных в Свердловской и Челябинской области.

Учение гвардейской танковой дивизии ЦВО станет важнейшим экзаменом боевой учебы крупнейшего танкового соединения Центрального военного округа в 2020 году и позволит систематизировать опыт мероприятий боевой подготовки, а также усовершенствовать формы применения войск в различных условиях обстановки.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82А.