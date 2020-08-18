Военная разведка Ирака задержала двух террористов в провинции Анбар

Аргументы Недели → Армия 13+

18 августа 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В заявлении Управления военной разведки иракских Вооруженных сил, опубликованном на электронном сайте «Ас-Сомария Ньюс», указано, что объединенными усилиями подразделений военной разведки 8-й дивизии и 2-го полка механизированной пехотной бригады удалось задержать двух террористов в районе Аль-Каим в провинции Анбар.

Накануне в центре Ирака в провинции Салах-эд-Дин иракские военные арестовали трех террористов ДАИШ (арабский акроним «Исламского государства» - ИГ - запрещено в России). Ранее американские военные указывали, что полной победы над ИГ в скором времени ожидать не приходится. Было предсказано, что борьба с экстремистами будет долгой, из-за живучести идеологии «черного халифата».