Военная разведка Ирака задержала двух террористов в провинции Анбар
18 августа 2020, 12:47[ «Аргументы Недели» ]
В заявлении Управления военной разведки иракских Вооруженных сил, опубликованном на электронном сайте «Ас-Сомария Ньюс», указано, что объединенными усилиями подразделений военной разведки 8-й дивизии и 2-го полка механизированной пехотной бригады удалось задержать двух террористов в районе Аль-Каим в провинции Анбар.
Накануне в центре Ирака в провинции Салах-эд-Дин иракские военные арестовали трех террористов ДАИШ (арабский акроним «Исламского государства» - ИГ - запрещено в России). Ранее американские военные указывали, что полной победы над ИГ в скором времени ожидать не приходится. Было предсказано, что борьба с экстремистами будет долгой, из-за живучести идеологии «черного халифата».
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