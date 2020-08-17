В это сложно поверить: истребители ВВС Израиля отработают боевую тактику в небе над Германией

Аргументы Недели → Армия 13+

17 августа 2020, 21:24 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

По словам представителя ЦАХАЛ, в понедельник ВВС Израиля и ВВС Германии начали двухнедельные совместные учения на территории ФРГ. Это первый раз, когда израильские военные участвуют в маневрах на земле Германии.

«ВВС Израиля впервые участвуют в учениях в качестве гостей Германии», - сказал руководитель группы израильской авиагруппы подполковник «А» (его имя по понятным причинам не называется), он так же является командиром 105-й эскадрильи ВВС ЦАХАЛ, на вооружении которой состоят американские истребители F-16C / D. «Мы используем великолепную возможность продемонстрировать наши способности и узнать о технике полета и обучения в ВВС НАТО», - заявил все тот же учтивый инкогнито.

«На тактическом уровне у нас есть великолепная возможность учиться у других военно-воздушных сил и тренироваться на незнакомой территории и в сложных условиях», - сказал подполковник «А». «Со стратегической точки зрения мы укрепляем нашу способность сотрудничать с другими странами и военно-воздушными силами», - лизнул израильский неназванный подполковник задницу натовцам и германцам в том числе, наверно – по привычке.

Контингент ВВС в составе шести истребителей IAF F-16C / D, двух самолетов Boeing 707 и двух самолетов Gulfstream G-550 будет тренироваться вместе с авиагруппами из стран НАТО в рамках многонациональных учений MAGDAY, в небе над базой «Нервених» в Германии.

По словам представителя ЦАХАЛ, здесь не только боевые пилоты Земли Обетованной, но и ВВС США будут отрабатывать тактику воздушного боя, учиться наносить удары по наземным целям, увертываться от средств ПВО вероятного противника. И все же, по-моему, главное состоит в другом - пилоты израильтяне уже в восторге только от того, что им выпала возможность пострелять на немецкой земле, точнее - в воздухе над Германией. А тактика НАТО их вряд ли интересует, на этот счет есть хорошая поговорка: «ученого учить – только портить».