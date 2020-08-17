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В Москве состоялась встреча представителей министерств обороны России и Мьянмы

, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве состоялась встреча представителей министерств обороны России и Мьянмы
Фото: соцсети

17 августа 2020 года состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с начальником генерального штаба вооруженных сил Республики Союз Мьянма генералом Мья Тун У.

Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе стратегического партнерства. Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.

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