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Двухместная версия истребителя J-20 пятого поколения создана Китаем

, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Двухместная версия истребителя J-20 пятого поколения создана Китаем
Фото: соцсети

Китайское национальное телевидение опубликовало кадры полета нового истребителя, на которых была показана модернизированная версия J-20. Двухместный J-20 с тандемным размещением пилотов стал первым в мире многофункциональным истребителем пятого поколения.

Кокпиты американских F-22 и F-35 и российского Су-57 рассчитана на размещение только одного пилота. Китайский истребитель пятого поколения Chengdu J-20 впервые поднялся в воздух в 2011 году. Эксперты считают, что разработчики данного самолета позаимствовали много технологий как у американских, так и у российских моделей. В 2017 году Chengdu J-20 в первой версии поступил на вооружение ВВС НОАК.

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