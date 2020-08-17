Двухместная версия истребителя J-20 пятого поколения создана Китаем
17 августа 2020, 17:41[ «Аргументы Недели» ]
Китайское национальное телевидение опубликовало кадры полета нового истребителя, на которых была показана модернизированная версия J-20. Двухместный J-20 с тандемным размещением пилотов стал первым в мире многофункциональным истребителем пятого поколения.
Кокпиты американских F-22 и F-35 и российского Су-57 рассчитана на размещение только одного пилота. Китайский истребитель пятого поколения Chengdu J-20 впервые поднялся в воздух в 2011 году. Эксперты считают, что разработчики данного самолета позаимствовали много технологий как у американских, так и у российских моделей. В 2017 году Chengdu J-20 в первой версии поступил на вооружение ВВС НОАК.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.