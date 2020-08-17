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В Приморье военная полиция отработала способы применения оружия

, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

В Приморье военная полиция отработала способы применения оружия
Фото: соцсети

В общевойсковом объединении Восточного военного округа на территории Приморского края проведено совместное специальное учение с сотрудниками Военной автомобильной инспекции (территориальной) и военной полиции Уссурийского гарнизона.

На общевойсковом полигоне «Сергеевский» в Приморье сотрудники ВАИ совместно с представителями военной полиции отработали вопросы обеспечения безопасности дорожного движения и правопорядка в ходе развертывания войск.

Кроме того, совместно с силами и средствами подразделений общевойсковой армии военнослужащие обеспечили безопасность дорожного движения и пропускной режим на военных объектах, а также приняли участие в противодействии диверсионно-разведывательной деятельности условного противника.

Комплексное совместное учение проведено в течение текущей недели, на нем были апробированы новые методики применения оружия нелетального действия подразделениями военной полиции в полевых условиях.

ША

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