Россия отправила в Азербайджан боевые корабли

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17 августа 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Боевые корабли Каспийской флотилии прибыли в столицу Азербайджанской Республики для участия в международном конкурсе по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2020». Сообщает Минобороны РФ.

Малые артиллерийские корабли «Махачкала», «Астрахань», а также спасательный буксир «СБ-738» Каспийской флотилии прибыли в столицу Азербайджанской Республики – город Баку для участия в международном конкурсе по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря» в рамках Армейских международных игр-2020. Российскую Федерацию на состязаниях представит мак «Махачкала».

Торжественная встреча кораблей-участников состязаний прошла в военно-морской базе «Пута» ВМС Азербайджанской Республики. На причале команду Российской Федерации встречали представители ВМС Азербайджанской Республики, посольства России, а также творческие коллективы Азербайджана.

Конкурс «Кубок моря-2020» будет проходить в военно-морской базе «Пута» ВМС Азербайджанской Республики. Церемония открытия состоится 24 августа с.г.

В период проведения состязаний морякам предстоит показать свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.