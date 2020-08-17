Войска РХБЗ РФ помогают сирийцам бороться с коронавирусом

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17 августа 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российские военные подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции рейсовых автобусов в парке провинции Алеппо, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии в провинции Алеппо Сергей Есюнин.

«Проведены мероприятия, которые спланированы группой дезинфекции от министерства обороны. Были сразу обозначены с местной администрацией ряд объектов, в том числе и вот этот транспортный узел, где обрабатываются автобусы, которые готовятся на выезд. Все специалисты РХБЗ с подобным видом транспорта уже сталкивались, поэтому проблем в обработке транспорта нет», - сказал он.

Согласно плану работ, ежедневно необходимо обрабатывать около 140 автобусов, которые выходят на городские и загородные маршруты. Кроме того, российские военные с помощью спецтехники проводят дезинфекцию территории автопарка и боксов, где хранятся и ремонтируются автобусы.

Администрация автопарка считает, что помощь российских военных очень своевременна. За счет того, что обязательной в период пандемии дезинфекцией теперь занимаются российские специалисты, у парка снизились издержки, он может предоставить жителям скидки на проезд. «Проезд стоит для льготников 50 фунтов, есть льготная цена для студентов, им скидка 25%. Семьям, где погибли военные, а также пожилым людям скидка составляет 50%», - отметил директор автопарка Зельман Крокли.

Вооруженные группировки по условиям соглашения о капитуляции были выведены из Алеппо в декабре 2016 года. Под их контролем оставались городские окраины и окрестности, откуда боевики регулярно обстреливали мирные кварталы. В феврале этого года правительственная армия Сирии очистила от боевиков окраины города и взяла под контроль важный объект дорожной инфраструктуры - трассу М-5.

По последним данным Минздрава Сирии, которые публикует информационное агентство SANA, в стране зарегистрировано 1 593 случая заражения коронавирусом, 408 человек из числа заразившихся выздоровели, 60 человек умерли.