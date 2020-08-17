Произошла перестрелка между сирийскими и американскими военными, обе стороны понесли потери

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17 августа 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В понедельник 17 августа кордон Сирийской арабской армии (САА) не пропустил мобильный патруль американских войск в обход контрольно-пропускного пункта Рашо возле небольшой деревни Таль-ад-Дахаб. Произошла перестрелка, затем американский самолет атаковал КПП Рашо, у сирийцев есть потери.

Военный конвой США, состоящий из четырех бронетранспортеров, попытался пересечь контрольно-пропускной пункт возле Таль Аль-Дахаб, но, присутствовавшие там солдаты сирийской армии не позволили этого. Сообщил местный военный источник. Между двумя сторонами произошла перестрелка. Американцы вынуждены были отступить. Но, спустя короткое время самолет ВВС США атаковал КПП Рашо сирийских войск. В результате один солдат был мгновенно убит, а двое других были тяжело ранены и переведены в государственную больницу в городе Аль-Камышлы. Есть так же информация о потерях у американцев. По неподтвержденным сведениям, полученным от источника в коалиции – несколько солдат США получили ранения.

САА перебросила дополнительные силы в район Аль-Камышлы, там же в оперативном порядке оборудуются новые блок-посты, прикрывающие ключевые дороги.