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В Баку обвинили Вооруженные силы Армении в нарушении перемирия

, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Баку обвинили Вооруженные силы Армении в нарушении перемирия
Фото: соцсети

Вооруженные силы Армении в течение дня 37 раз нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта, применив крупнокалиберные пулеметы. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

«Армянские вооруженные силы, расположенные в селах Неркин Кармирагбур, Айгепар, Мосесгех и Чинари Бердского района и на безымянных высотах в районе Чамбарак, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в селах Гаджаллы, Алибейли, Агдам, Коханаби, Асрик Джирдахан и Агбулаг, Товузского района и на безымянных высотах Кедабекского района », - сказали источники военного министерства в Баку.

«Позиции азербайджанской армии также были обстреляны армянскими воинскими частями, с рубежей вблизи Гоярха, сел Ярымджа Тертерского района, села Куропаткино Ходжавендского района, сел Горган, Кюрдлар Физулинского района, Нузгар Джебраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах в Геранбойском, Тертерском и Агдамском районах », - посетовали азербайджанцы.

ША

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