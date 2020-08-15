Польша размещает у себя войска США ради инвестиций

Аргументы Недели → Армия 13+

15 августа 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что соглашение о размещении войск также будет способствовать развитию других аспектов американо-польского сотрудничества, прежде всего в области инвестиций и торговых связей.

Госсекретарь США Майк Помпео подписал с польскими официальными лицами соглашение о сотрудничестве в области обороны, которое откроет путь для переброски американских войск из Германии в Польшу.

«Это будет расширенная гарантия того, что в случае угрозы наши солдаты будут стоять рука об руку», - сказал президент Польши Анджей Дуда в субботу во время церемонии подписания. «Это также послужит повышению безопасности других стран в нашей части Европы», - добавил Дуда. Так же польский лидер намекнул, что Варшава ожидает от заокеанского хозяина денежные вливания в польскую экономику. Он "спит и видит", как индустрия его страны начнет процветать при американской оккупации.

Его надежды небезосновательны. Ранее оккупация США послужила толчком к развитию экономик Западной Германии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.