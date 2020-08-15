НОАК захватит Тайвань за три дня

Аргументы Недели → Армия 13+

15 августа 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В эссе, опубликованном Военно-морским институтом США, бывший заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Морелл и экс-адмирал Джеймс Виннефельд предрекают, что Си Цзиньпин «вернет Тайвань в Китай» в середине января 2021.

Майкл Морелл и Джеймс Виннефельд считают, что «операция» по захвату Тайваня силами НОАК будет завершена всего за три дня. Они предполагают, что наступление развернется быстро, «начиная с вечера 18 января», до инаугурации президента США. В то же время Китай будет проводить кибератаки, чтобы нанести вред стране, отключив национальную энергосистему и другие важные коммунальные предприятия. За этим последует быстрая морская и воздушная блокада с участием нескольких подводных лодок НОАК. После чего начнется высадка воздушного и морского десанта. Одновременно Пекин будет строго предупреждать США, Японию, Южную Корею, Австралию и других близких союзников Тайваня, чтобы они не вмешивались.