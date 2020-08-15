Запрет применения ядерного оружия приведет к третьей мировой войне

Аргументы Недели → Армия 13+

15 августа 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Военные эксперты США, на самом высоком уровне, обсуждают возможность мирового запрета применения ядерного оружия, подобно тому, как это было сделано в отношении химического оружия накануне Второй мировой войны, согласно Женевского протокола от 1925 года. Некоторые уникумы в Вашингтоне считают, что Москва, находясь под угрозой, применения ядерного оружия членами НАТО, не посмеет в случае войны активизировать свои ядерные силы. На основании этого они делают выводы о возможности победы в войне с Россией с использованием обычных вооружений.

Эксперты США и стран НАТО все чаще говорят о возможности коалиционной войны против России с применением обычных средств поражения. И предрекают Западу победу в этой схватке, подобно тому, как была унижена Российская империя в Крымской войне 1853 -1856 годов. Кстати, военные историки очень часто называют ту войну «Нулевой мировой».

Западные специалисты указывают, что ни нацистская Германия, ни СССР, ни Франция и Великобритания не решились на применение химического оружия на поле боя в ходе Второй мировой войны, даже в самых катастрофических ситуациях, когда, казалось бы, уже не было иного выхода. Ссылаясь на исторические факты, западные военные идеологи заявляют, что и сейчас Россию можно принудить не применять ядерное оружие в случае развязывания военных действий между Западом и РФ. Экономический потенциал стран НАТО позволит наращивать вооружения на протяжение всей длительной войны, а российская индустрия не выдержит такой нагрузки, - заявляют западные эксперты. Более того, уже сейчас совокупный арсенал стран НАТО значительно превосходит российский.

Из вышесказанного можно сделать только один вывод. Стоит Кремлю дать слабину и согласиться на неприменение ядерного оружия в любых вооруженных конфликтах, начало Третьей мировой войны станет делом времени. Дело в том, что американская концепция глобального молниеносного удара, направленного на поражение ядерной триады РФ, уже сейчас не выдерживает никакой критики. Сами американские генералы не верят в ее осуществление, а также не надеются на эффективность своей глобальной системы ПРО. Их сдерживает только ядерный арсенал России.

Многие либералы заявляют, что у Запада нет нужды воевать с РФ. Это в действительности не так. Если верить Клаузевицу, чьи идеи весьма почитают западные стратеги, «война – неотъемлемая часть конкуренции, такой же борьбы человеческих интересов и поступков». Россия будет всегда конкурентом США и Великобритании (лидеров западного мира), к тому же им не дают покоя богатые недра нашей страны и Арктического шельфа. Желанным было бы для Вашингтона и Лондона исключить Москву из списков ядерного клуба. И наконец, большие просторы России – это хороший потенциальный рынок для Запада, тем более, что Китай и Япония планируют колонизацию российского Дальнего Востока и Сибири. Но, вожделенно взирая на территории РФ Запад должен помнить пророчество великого российского полководца Александра Васильевича Суворова: «Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб». Истинность этого пророчества неоднократно подтверждалась в дальнейшем. Как показывает история войн и военного искусства - в схватке не всегда побеждает более многочисленное и до зубов вооруженное войско.