Американцы представили рейтинг 5 сильнейших военно-воздушных флотов в мире

Аргументы Недели → Армия 13+

14 августа 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

По мнению американского издания «National Interest» в пятерку стран с сильнейшими ВВС входят: США, Россия, КНР, Индия и Япония. На этот счет есть особое мнение экспертов, которые готовы заменить Индию и Японию на Израиль и Пакистан.

По сложившейся традиции рейтинг озвучивается с конца. Итак – Япония, ее военно-воздушный флот вооружен 1175 самолетами и вертолетами различного назначения, а в штате числится 49 тыс. военнослужащих и гражданских. Непонятно каким критериями руководствовались американские аналитики. Возьмем Пакистан, общее количество бортов у него не превышает 800, но зато ВВС этой страны обладают хорошим боевым опытом почти современных воздушных схваток, которого нет у японцев. Или, скажем – Израиль, количество бортов превышает 800, к тому же авиация имеет значительный боевой опыт и по возможностям заткнет за пояс и Японию, и Индию, и Пакистан.

Четвертое место «National Interest» отдает Индии, как мы видим, это утверждение с легкостью оспорят все вышеперечисленные страны. На третьем месте, традиционно – Китай, чей боевой воздушный флот исчисляется 4167 машинам, а штат сил оценивается в 330 тыс. человек. Конечно же Пекин с такой оценкой не согласен, но, в его непользу говорит отсутствие стратегической бомбардировочной авиации, наличием которой могут похвастаться сейчас только Москва и Вашингтон. Российский военно-воздушный флот, по данным «National Interest», насчитывает 3912 летательных аппаратов, а штат пилотов и технического персонала приближается к 165 тыс. человек. Итак, теперь – интрига, а кто же у нас королева балла?

Напоминаем пятое место отдано Японии, четвертое – Индии, третье – Китаю, второе – России. Оказывается ВВС, Армия, ВМС, Нацгвардия и КМП США имеют на вооружении 11 767 различных летательных аппаратов, а персонал соответствующих войск, имеющих отношение к военно-воздушному флоту, примерно составляет 318 тыс. человек. Сложность общей оценки здесь наблюдается из-за сравнительной самостоятельности в Америке каждого вида вооруженны х сил. Судя по всему выходит, что американское издание отдает бесспорное первое место именно американской военной авиации. Пусть это останется на совести «National Interest», это уже с конца 1980-х рассматривается, как данность. Существенно другое, сами американцы не дали ни одного места в Топ-пять ни одному из своих ближайших союзников по НАТО.