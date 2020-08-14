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ВВС ЦВО подняли в воздух более 20 боевых самолетов и вертолетов

, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

ВВС ЦВО подняли в воздух более 20 боевых самолетов и вертолетов
Фото: соцсети

Самое масштабное совместное применение авиации и средств ПВО Центрального военного округа состоялось в ходе финального этапа двустороннего учения общевойсковых армий округа. Всего было задействовано более 20 самолетов и вертолетов и свыше 250 единиц техники войск противовоздушной обороны.

Группировка авиации и сил ПВО, созданная для защиты района дислокации и воздушной поддержки войск, отразила удары ракет, налеты беспилотных летательных аппаратов и уничтожила наземные цели условного противника на полигоне под Оренбургом.
В ходе практических действий экипажи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска» и ПЗРК «Игла» отразили атаку более 50 беспилотных летательных аппаратов с ударным снаряжением. Эскадрильи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов, проникнув в район эшелонированной ПВО противника при помощи средств РЭБ.

Действуя в составе звеньев, экипажи Ми-24П, выстроившись в боевой порядок «круг», наносили непрерывное огневое поражение по объектам укрепленного района противника. Используя неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса «воздух-поверхность», вертолеты наносили непрерывное огневое поражение по коммуникациям, командным пунктам и ходам сообщения района, занятого противником.

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