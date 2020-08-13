Войска ЮВО отрабатывают практические действия

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13 августа 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил практические действия войск в рамках проведения специальных учений на полигонах Южного военного округа (ЮВО). Сообщает Минобороны РФ.

На полигонах Ростовской области инженерными подразделениями ЮВО отработаны задачи по оперативному развертыванию временных дорог, сборке паромной переправы для переброски колесной техники через реку Дон при помощи буксирно-моторных катеров БМК-460. Проводятся практические действия подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты при обеспечении безопасности войск и населения, в том числе по локализации очагов распространения вирусной инфекции.

«Практические действия подразделений РХБ защиты отрабатываются с учетом опыта, полученного при оказании помощи Италии и Сербии», – сообщил начальник войск РХБ защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

На полигоне «Молькино» Краснодарского края прошли тактические занятия спецподразделений ЮВО, в частности, выполнение медицинским отрядом спецназначения эвакуации раненых двумя способами: бронеавтомобилями и вертолетами.