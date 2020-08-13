Америка перебросит истребители F-16 из Германии ближе к Черноморскому региону

Аргументы Недели → Армия 13+

13 августа 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Пентагон планирует перебросить 480-ю эскадрилью F-16 из авиабазы Шпангдалем (расположена близ западной границы в Германии) на авиабазу Авиано в Италии, на северо-востоке страны, где уже находятся две других эскадрильи F-16. Эти эскадрильи нацелены на Черноморский регион. Некоторые эксперты считают, что данное действие свидетельствует о подготовке США к войне. Процесс этот будет происходить не быстро, главной загвоздкой является размещение личного состава и семей военнослужащих на новом мете дислокации, а также расширение существующих инфраструктур базы.

В будущей войне с технологически развитой страной, такой как Россия или Китай, командование ВВС США полагает, что лучший способ обеспечить выживание военнослужащих и самолетов - это их распределение для базирования в различных местах небольшими подразделениями. В связи с этим идут дебаты о целесообразности сохранения базы Шпангдалем и размешенного здесь 52-го авиаполка. Кстати, на этой базе в 2019 году отрабатывался прием дополнительных сил авиации в рамках операции Rapid Forge, в ходе учений в течение двух недель сюда были переброшены истребители F-15E Strike Eagles 4-го истребительного авиаполка, чье место постоянной дислокации находится на базе ВВС Сеймур Джонсон в Северной Каролине.

К тому же, хранилище ядерных бомб B61 размещено на авиабазе Бюхель, расположенной по соседству от Шпангдалема. 702-я эскадрилья поддержки 52-й группы технического обслуживания боеприпасов дислоцируется в Бюхеле и обслуживает порядка 20 бомб B61, в качестве носителей для них используются самолеты Tornado ВВС Германии.

В апреле Минобороны Германии приняло решение не закупать истребители одного поставщика. Теперь планируется приобрести 93 самолета Eurofighter Typhoon и 45 истребителей F / A-18E / F Super Hornet, а также и EA- Гроулеры 18G. Super Hornets и Growlers будут использоваться в качестве носителей ядерного оружия. Но события последних месяцев и напряженные отношения между Вашингтоном и Берлином могут привести к тому, что Германия откажется от закупки американских самолетов. Возможно, Берлин пойдет и дальше, в плоть до отказа от участия в американской программе совместного применения ядерного оружия.