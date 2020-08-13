США поддерживают диктаторов, когда это им выгодно

Аргументы Недели → Армия 13+

13 августа 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Выпады американского Госдепа в адрес белорусского диктатора Лукашенко не более чем очередной фарс. Будь он послушным воле Вашингтона тот же Госдеп сейчас пел бы ему дифирамбы. За примером далеко идти не надо. Америка оказывает поддержку самым одиозным правителям по всему миру и не делает из этого трагедии. Например, США содержат свои силы специальных операций в 22 странах на черном континенте и все ради того, чтобы оберегать от гнева народного ручных диктаторов.

По данным Конгресса США за прошлый год американские подразделения Сил специальных операций (ССО) орудовали в Алжире, Ботсване, Буркина-Фасо, Камеруне, Кабо-Верде, Чаде, Кот-д'Ивуаре, Джибути, Египте, Эфиопии, Гане, Кении, Ливии, Мадагаскаре, Мали, Мавритании, Нигере, Нигерии, Сенегале, Сомали, Танзании и Тунисе. Но, стоило России засветиться хоть где-то, Вашингтон сразу поднимает наигрустнейший вой, мол, вот – Москва поддерживает кровавых диктаторов. А тем временем спецназ США уже не скрываясь проворачивает свои делишки там, где вздумается. Только в Африке Пентагон задействовал до 14% личного состава своих ССО. Больше этого количества находится американских спецназовцев только в зоне ответственности Центрального командования ВС США – это Ближний и Средний Восток.

К примеру, Китай пока обозначил свое военное присутствие только в Джибути, а Россия вообще не имеет постоянных военных баз на черном континенте. Напротив США не просто укоренились там, создано отдельное Командование американских ВС – AFRICOM. Янки особенно не церемонятся с местным населением, они не только занимаются подготовкой бойцов для армий африканских диктаторов, но и принимают участие в карательных акциях против повстанцев и недовольных. По информации международных правовых организаций, подготовленные американцами каратели без зазрения совести убивают мирных жителей при проведении военных действий против повстанцев. Один из самых известных случаев произошел в Буркина-Фасо. Там войска местного диктатора устроили резню в городе Джибо на севере страны.