Валерий Герасимов проверяет готовность войск Южного округа

Аргументы Недели → Армия 13+

13 августа 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл сегодня с проверкой в войска Южного военного округа (ЮВО), на территории которого с 10 августа проводятся специальные учения по видам обеспечения действий войск (сил), а также учения органов военной полиции.

В рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020» с 10 по 14 августа в ЮВО проводится первый этап комплекса специальных учений по развертыванию системы обеспечения в интересах группировки войск (сил) на юго-западном стратегическом направлении.