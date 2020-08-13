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Валерий Герасимов проверяет готовность войск Южного округа

, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Герасимов проверяет готовность войск Южного округа
Фото: соцсети

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл сегодня с проверкой в войска Южного военного округа (ЮВО), на территории которого с 10 августа проводятся специальные учения по видам обеспечения действий войск (сил), а также учения органов военной полиции.

В рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020» с 10 по 14 августа в ЮВО проводится первый этап комплекса специальных учений по развертыванию системы обеспечения в интересах группировки войск (сил) на юго-западном стратегическом направлении.

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