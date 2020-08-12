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Проамериканская группировка «Касад» глумится над населением востока Сирии

, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

Проамериканская группировка «Касад» глумится над населением востока Сирии
Фото: соцсети

Боевики из формирований «Касад» (пользуются поддержкой США) приступили к насильственной мобилизации в свои ряды молодых людей в городе Аш-Шаддади. Сообщает сирийское государственное агентство «САНА».

Несколько юношей были насильственно захвачены в Аш-Шаддади и вывезены в тренировочные лагеря так называемой «самообороны», где проамерикаснкая группировка «Касад» проводит обучение своих боевиков. В дальнейшем предполагается, что новые недобровольно набранные рекруты вольются в ряды вышеуказанной группировки в провинциях Хасаке и Дейр-эз-Зор.

ША

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