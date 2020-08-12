В конфликте с Грузией в 2008 году российская военная школа одержала верх над американской

Аргументы Недели → Армия 13+

12 августа 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

День 12 августа дюжину лет тому назад принято считать датой окончания российско-грузинского вооруженного противостояния, спровоцированного Тбилиси. Война «888» продлилась всего пять дней и стала огромным черным пятном на репутации американских военных, которые, собственно, вели подготовку грузинских войск и, вероятно, планировали боевые действия в Южной Осетии и Абхазии.

Пентагон приложил немало усилий для подготовки обновленной грузинской армии в преддверии войны «888». Из этого не делалось секрета, к тому же грузинские военные тут же получали боевую практику в Ираке, в составе войск НАТО. По данным полученным из открытых источников, грузинский президент тех времен Саакашвили умудрился увеличить военный бюджет страны более чем в 30 раз. Грузию наводнили американские военные советники разных уровней. Картвельская армия переделывалась по образу и подобию американской. Но, Пентагон не решился предоставлять своим новоиспеченным закавказским союзникам высокотехнологичное вооружение. Поэтому средства ПВО советского образца ввозились из Украины вместе с расчетами зенитчиков.

Поведение американцев по отношению к таким партнерам как грузинские военные – предсказуемо. Первые не в грош не ставили вторых, из этого можно сделать вывод, что планами военного строительства в Грузии и будущих боевых действий против самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии занимались американцы. Пентагон скорее всего делал ставку на слабость характера президента России того времени Дмитрия Медведева, и допускалось, что Москва не решится на боевые действия против поддерживаемой США Грузии. К тому же, Буш младший под занавес своего президентства, решил сделать нечто похожее на достижения отца Буша старшего, при котором рухнул СССР, не выдержав всех перипетий холодной войны и собственных внутригосударственных кризисных явлений.

С началом боевых действий в Южной Осетии, к удивлению Тбилиси и американских шефов, что-то пошло не так. Возможно, ошибки уже были заложены на уровне планирования. Но, главный просчет состоял в том, что проверенная в баталиях прошлого российская военная школа, оказалась эффективнее американской, базирующейся на ничтожном опыте островных операций в Тихом океане и в дальнейших ассиметричных вооруженных конфликтах, когда Пентагон воевал с заведомо слабым противником. Также, грузины и янки (главным образом) недооценили боевые и технические возможности сухопутных войск, ВМФ и ВВС РФ, способность российских военных к инициативе на поле боя. Также Пентагоном (и Тбилиси) не брался в расчет высокий боевой дух осетин, абхазов и россиян. Все просчеты в совокупности вылились в удручающие для Грузии и их американских шефов результаты. В настоящее время США больше не делают ставку на Грузию, определив ей свое место в американской глобальной геополитической игре, на ежегодных учениях военные НАТО осваивают закавказский ТВД и практикуются в боевых действиях близ Главного Кавказского хребта, то есть на южных границах РФ. Картвельская армия, вероятно, в новых планах Пентагона учитывается лишь, как вспомогательная сила, возможно – ей отводится и роль пушечного мяса, если на то возникнет необходимость.