Кремль направил в Хабаровск свою главную ударную силу

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12 августа 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе визита в Хабаровский край посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса в сопровождении Михаила Дегтярева. Вероятно, главной задачей этого визита является поддержка нового губернатора (пока врио), которую федеральные власти демонстрируют населению края, выражающему свое недовольство арестом Сергея Фургала.

Глава российского военного ведомства посетил Амурский судостроительный завод (АСЗ), производящий корветы для ВМФ России. Здесь речь зашла о кадровой политике предприятия. На Комсомольском-на-Амуре авиастроительном заводе (КнААЗ – изготовитель Су-35С и Су-57) Шойгу посетил механообрабатывающую часть предприятия и агрегатно-сборочное производство. Уточнил у гендиректора КнААЗ Ильи Тарасенко, о ходе выполнения контракта, согласно которому предприятие должно построить до 2028 г. 76 самолетов Су-57. В соответствии с Гособоронзаказом в этом году уже сданы 4 Су-35С, до конца года в ВКС РФ поступят еще 6 таких же машин.

Правда о какой-либо дополнительной федеральной помощи этим предприятиям речь не идет. Также не было высказано со стороны главы МО РФ никаких политических заявлений. Но сам приезд Шойгу в Хабаровский край во время протестных выступлений, никак не идущих на спад – уже многое значит.