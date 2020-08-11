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На северо-востоке Сирии взорвался начиненный тротилом пикап

, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

На северо-востоке Сирии взорвался начиненный тротилом пикап
Фото: соцсети

Вблизи города Рас Аль-Айн (находится под контролем протурецкой милиции) на северо-западе провинции Хасака в результате взрыва заминированного автомобиля несколько наемников турецкого режима получили ранения. Сообщило сирийское национальное агентство «САНА».

Местные источники известили прессу, что заминированная машина взорвалась вблизи штаба поддерживаемой турецкими оккупантами группировки «Лива Ас-Султан Мурад» (запрещена в России) в селении Хувейш Ат-Танаим к югу от города Рас Аль-Айн. В результате повреждено несколько жилых домов и нанесен ущерб имуществу граждан. Поступила информация о получивших ранения боевиках.

ША

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