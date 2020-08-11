Шойгу проверил готовность ТОФ для приема новых АПЛ

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11 августа 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сергей Шойгу проверил ход строительства объектов инфраструктуры для размещения новых атомных подлодок проектов «Ясень-М» и «Борей-А» на базе ТОФ в Вилючинске.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Восточного военного округа во вторник проверил ход строительства объектов инфраструктуры под новые атомные подводные лодки проектов «Ясень-М» и «Борей-А», которые в ближайшее время поступят на Тихоокеанский флот (ТОФ).

Он констатировал, что строительство новых объектов Вилючинска – места базирования Подводных сил ТОФ идет по графику, и поставил задачу «завершить эту работу до конца 2020 года».

Министр обратил внимание главкома ВМФ адмирала Николая Евменова и командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца на необходимость сделать базу в Вилючинске «образцовой», и в частности, «провести специальные учения по ликвидации выслуживших свой срок старых коммуникаций».