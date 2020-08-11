США проводят испытания гиперзвукового оружия воздушного базирования

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11 августа 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Тесты прототипа гиперзвуковой ракеты (ARRW, «Стрела») AGM-183A компании Lockheed Martin успешно завершились в первой декаде августа, в испытательном центре ВВС США авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Пуски осуществлялись с бомбардировщика Boeing B-52H 60-0050 из 419-ой летно-испытательной эскадрильи (ЛИЭ).

До конца года планируется провести летные испытания ускорителя первой ступени ARRW.

«Это оружие позволит применять обычную огневую мощь в любой точке мира с невероятной скоростью», - сообщил прессе командир 419-ой ЛИЭ и директор объединенной испытательной группы Global Power Bomber подполковник Майкл Юнгквист.

Проект ARRW, запущенный в ответ на китайские и российские разработки в области гиперзвукового оружия, позволяет значительно ускорить разработку любых видов вооружения. Предполагается что гиперзвуковое оружие ВВС США получат уже осенью 2022 года. В данный момент уже создано четыре образца, на которых проводятся тесты.

Военно-воздушные силы США разрабатывают новое оружие клиновидной формы Tactical Boost-Glide (TBG), способное глиссировать на сверхвысоких скоростях. НИОКР проводятся под эгидой Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Концепция ARRW предполагает ускорение боеголовки до гиперзвуковой скорости за счет твердотопливной ракеты первой ступени, которая имеет складывающиеся оперения для уменьшения габаритов при перевозке. Максимальная дальность полета предположительно будет значительно выше 1800 км, а скорость превысит 7 Маха. В DARPA указали, что гиперзвуковое оружие, исполненное по концепции TBG в перспективе, сможет развивать скорость до 20 Маха.