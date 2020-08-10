ВКС России активно используют в Сирии БПЛА для корректировки артиллерийского огня

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10 августа 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

В южном Идлибе продолжаются тяжелые бои. В ответ на попытку контрнаступления джихадистов в районе Джабаль-аз-Завии Сирийская арабская армия (САА) в понедельник открыла ураганный огонь по противнику из систем ствольной и реактивной артиллерии. А затем правительственные войска вновь перешли в наступление. Российские разведгруппы с помощь беспилотных летательных аппаратов выявляют цели и корректируют огонь артиллерии САА. Сообщает ливанская пресса.

Военный источник на условиях анонимности информирует, что артиллерия сирийской армии ведет точный огонь по позициям противника из систем ствольной и реактивной артиллерии в Районе города Аль-Бараа. Помощь бомбардирам САА оказывают российские группы специального назначения, которые ведут разведку целей и корректировку артиллерийского огня с помощью беспилотных летательных аппаратов. Отмечается эффективность такого симбиоза. За последние несколько недель разведывательные беспилотники ВКС России увеличили количество полетов над южной частью сельской местностью провинции Идлиб. «Это совпало с активизацией сирийской армии артиллерийских и ракетных ударов в районе Джабаль-эз-Завия», - сообщают арабские СМИ.

Сирийская армия продолжила вести огневую подготовку по позициям и военным объектам исламистов в равнине Аль-Гааб. Здесь артиллеристы САА не дают поднять головы боевикам из формирований повстанцев-джихадистов группировки «Хуррас Аль-Дин» (запрещена в России). Ранее в течение двух месяцев эти исламисты не давали войскам САА покоя.

В воскресенье протурецкие партизаны предприняли ряд атак на боевые порядки правительственных сил. Более того, были замечены турецкие беспилотники, кружащие над позициями сирийской арабской армии в районе Джабаль-эз-Завия и в восточной части Идлиба, за этим последовал гаубично-минометный обстрел, который в основном велся повстанцами-джихадистами по позициям САА в Арихе и других районах.