МО РФ завершило прокладку трубопровода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами в Республике Крым

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10 августа 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сегодня состоялся торжественный запуск 15 линий трубопровода, проложенных подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) Южного, Западного и Восточного военных округов для соединения Тайганского и Симферопольского водохранилища. В торжественном мероприятии приняли участие представители руководства Республики Крым и должностные лица Министра обороны РФ. Сообщает ДИМК МО РФ.

«С 10 июля по 9 августа силами трубопроводных батальонов Южного, Западного и Восточного военных округов проведено развертывание магистрального водопровода от Тайганского до Симферопольского водохранилища. Для производства работ было привлечено более 800 человек и свыше 250 единиц различной техники. К месту монтажа воинским железнодорожным и автомобильным транспортом доставлено более 32 тыс. тонн грузов и совершено более 3 тыс. машинорейсов», - заявил заместитель Министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков на церемонии запуска трубопровода.

«Монтаж был нелегким, он проходил по сложному рельефу. Силами трубопроводных бригад было преодолено множество препятствий: автомобильные дороги, реки, овраги и горные склоны. В настоящее время пуско-наладочные работы завершены. Подача воды организована в главном режиме производительностью в сутки до 50 тыс. кубометров воды. По результатам экспертиз, вода соответствует санитарным правилам и нормам», - добавил он.

Глава Республики Крым в начале июля 2020 года обратился за помощью к Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу о прокладке трубопровода от Тайганского водохранилища около г. Белогорска до Симферопольского водохранилища.

Для перекачки воды из Тагайского водохранилища в Симферопольское трубопроводные подразделения из состава соединений материально-технического обеспечения Южного, Западного и Восточного военных округов проложили трубопровод, состоящий из 15 линий протяженностью около 50 километров каждая, общая протяжённость трубопроводных линий между двумя водохранилищами составила более 800 километров.

Для обеспечения жизнедеятельности военных в ходе выполнения поставленных задач около каждого из водохранилищ были развёрнуты полевые лагери.

В итоге в Симферопольское водохранилище перебрасываться до 50 тысяч кубометров воды, что позволяет практически в полном объеме закрыть потребность Симферополя и обеспечит жителей питьевой водой.