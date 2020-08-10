Российские военные увидят оборонные объекты Германии с воздуха

Аргументы Недели → Армия 13+

10 августа 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в период с 10 по 13 августа 2020 г. в рамках реализации Международного Договора по Открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения ТУ-154М ЛК-1 над территорией Германии.

Наблюдательный полет над территорией Германии будет выполняться в период с 10 по 14 августа 2020 года с аэродрома «Открытого неба» Кельн-Бонн. Максимальная дальность полета составит 1300 километров.

Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а немецкие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Наблюдательные полеты в рамках Договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочнения безопасности через укрепление мер доверия.