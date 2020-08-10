Тыловые службы ЮВО приступили к всестороннему обеспечению военных действий

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10 августа 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

10 августа 2020 года на территории Южного военного округа стартуют специальные учения по видам обеспечения действий войск (сил), а также учения органов военной полиции. Комплекс специальных мероприятий проводится под общим руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации, а также по линии ответственности – под руководством заместителей Министра обороны Российской Федерации и руководителей центральных органов военного управления. Сообщает Минобороны РФ.

Проведение специальных учений завершает комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей всех видов обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации и является контрольным этапом проверки их готовности к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

В ходе учений должностными лицами органов военного управления в полевых условиях будет отработан комплекс задач всестороннего обеспечения войск (сил), в том числе материально-технического, инженерного, радиационной, химической и биологической защиты, медицинского, гидрометеорологического, топогеодезического и навигационного, специальных видов обеспечения Военно-воздушных сил и Военно-Морского Флота, а также органов военно-политической работы и военной полиции.

Проверка степени готовности соединений и воинских частей будет осуществлена в ходе практической отработки вопросов всестороннего обеспечения на полигонах «Капустин Яр», «Ашулук», «Опук», «Аданак», «Кузминский», «Кадамовский» и «Прудбой», расположенных в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, Дагестане и Крыму, а также на выделенных участках местности на территории Южного военного округа.

Всего в специальных учениях по видам обеспечения действий войск (сил) примут участие около 6 тыс. военнослужащих и будет задействовано до 750 единиц вооружения, военной и специальной техники.