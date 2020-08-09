Американские военные проведут бой пилотов-людей и искусственного интеллекта по-новому

Аргументы Недели → Армия 13+

9 августа 2020, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Из-за пандемии коронавируса DARPA больше не будет проводить очные мероприятия для своего третьего и последнего испытания AlphaDogfight, которое запланировано на 18–20 августа.

Вместо этого все события будут проводится виртуально и участники, и зрители смогут в режиме онлайн наблюдать, как алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) управляют смоделированными истребителями F-16 в воздушном бою. К концу трехдневного мероприятия зрители даже смогут стать свидетелями состязаний между ведущим ИИ и опытным летчиком-истребителем ВВС, который также будет управлять виртуальным F-16.

Агентство DARPA Министерства обороны США начало испытания AlphaDogfight, чтобы расширить свою базу разработчиков ИИ в рамках программы Air Combat Evolution (ACE). Целью ACE является автоматизация воздушного боя между истребителями и укрепление доверия пилотов-людей к искусственному интеллекту, чтобы они могли сражаться бок о бок в будущем. Первое испытание, которое состоялось в ноябре 2019 года, включало алгоритмы на ранней стадии разработки.