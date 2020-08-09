В КНР почтили память советских воинов, погибших в августе 1945 года

Аргументы Недели → Армия 13+

9 августа 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

9 августа в городах Дуннин, Суйфэньхэ, Тумэнь, Маньчжоули, уезде Ванцин, поселке Санчакоу и на перевале Тайпинлин прошли торжественно-траурные церемонии с возложением венков и цветов, приуроченные к 75-й годовщине начала Маньчжурской стратегической наступательной операции, в результате которой Советский Союз поставил точку во Второй мировой войне. Сообщает Минобороны РФ.

В церемониях приняли участие дипломаты Посольства и Генеральных консульств России в Китае, сотрудники Представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, а также представители местных органов власти.

Маньчжурская стратегическая наступательная операция началась 9 августа 1945 г. Стремясь искоренить человеконенавистническую идеологию не только германского фашизма, но и японского милитаризма, ровно через три месяца после окончания войны в Европе, Советский Союз вступил в войну против Японии выполняя взятые на себя союзнические обязательства.

Советской армии противостояла крупная стратегическая группировка войск. Ожесточенные бои шли за город Маньчжоули, крупнейший в Азии укрепрайон Дуннин, на перевале Тайпинлин и других приграничных районах. За 25 суток боевых действий погибли 12031 советский воин, санитарные потери составили 24425 человек.

Памятные церемонии в населенных пунктах Китая будут проходить в течение всего августа в соответствии с датами их освобождения от японских захватчиков.