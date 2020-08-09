Западная пресса: Превосходство в численности танков не дает РФ преимущества над США

Аргументы Недели → Армия 13+

9 августа 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети. "Абрамс" застрял намертво

Американские аналитики указывают, что танковый парк ВС РФ составляет около 12 тыс. машин, а американский – 6 тыс. Но численное превосходство российских бронетанковых войск нивелируется отставанием в технологиях. Издание National Interest (NI) решило доказать превосходство Пентагона над российскими ВС в бронированной технике. Но мировым лидером в танкостроении уже давно стал Китай.

Указывая на открытые российские источники «NI» утверждает, что ВС РФ получат в 2020 году 300 единиц бронетехники, из них – 160 танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. В общем парк Вооруженных сил РФ оценивается в 12 тыс. танков (справочно: танковый парк ВС СССР превышал 60 тыс. единиц). По утверждению того же издания Армия, Национальная гвардия и Корпус морской пехоты США имеют на вооружении около 6000 танков. Стоит отметить, что уважаемое издание «NI» приводит не совсем верные цифры.

По данным за 2018 год танковый парк Пентагона в совокупности составляет около 5200 танков «Абрамс» различных модификаций. И еще около 3000 старых машин находится на хранении. Пентагон заказал в 2019 году у General Dynamics 135 новых «Абрамсов». На 2020 год запланировано приобретение 174 танков последней модификации, то есть даже по количеству вновь поступающей техники США все же опережают РФ. И в реальности танковый парк Америки больше российского. Старье, находящееся на хранении, на мобилизационных складах в расчет принимать не будем.

В прошлом году весь действующий парк танков в ВС РФ оценивался чуть больше чем в 3000 машин. Из них Т-72 различных модификаций – около 2 тыс., Т-80 примерно 500 единиц, численность Т-90 не превышает 600 машин. В этом году российские Вооруженные силы по плану должны получить примерно 160 танков. К этому числу, возможно, прибавится еще 132 машины Т-14 опытной серии. Ну и где здесь численное танковое превосходство, господа американцы?

Кстати, песни о техническом несовершенстве российских танков, янкам стоит начинать с того, что их собственные «Абрамсы» пока что воевали только в теплом климате, на открытой местности и на сухом грунте. Как они поведут себя в условиях российских, одному богу известно. А вот наши танки великолепно «чувствуют себя» в тундре, тайге, в степной и пустынной зонах.

В мировом танкостроении за последние 30 лет произошли значительные изменения. В настоящее время на лидирующую позицию с большим отрывом от конкурентов вырвался Китай, а в Великобритании и Германии производство этого вида боевой техники практически остановлено.

Фото: Летающий танк Т-90М