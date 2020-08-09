Военному госпиталю вручена икона святого праведного Лазаря

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9 августа 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

9 августа представители Благотворительного Фонда св. мученика Вонифатия и общественной организации «Московские суворовцы» передали в дар третьему Центральному военному клиническому госпиталю имени А.А. Вишневского икону святого праведного Лазаря с частицей мощей. Она займёт место в храме во имя Святителя Луки, построенном на территории военного госпиталя в Красногорске. Об этом сообщил организатор мероприятия, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

Передача иконы св. Лазаря с частицей мощей прошла в рамках программы «Духовное укрепление российского воинства», которая проводится по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Исполнители программы - общественная организация «Московские суворовцы», Благотворительный Фонд св. мученика Вонифатия и Синодальный отдел по взаимодействию с Вооружёнными силам и правоохранительными органами РФ.

«Сегодня Русская Православная Церковь вспоминает одного из самых почитаемых святых - великомученика и целителя Пантелеймона. И очень символично, что именно в этот день прошла наша церемония», - отметила президент Благотворительного Фонда св. мученика Вонифатия Наталья Мезенцева.

По её словам, икона св. праведного Лазаря была изготовлена в России методом шелкографии, а частица мощей св. Лазаря, благодаря поддержке меценатов, привезена из Франции. «Эта частица мощей отделена от главы св. Лазаря, хранящейся в церкви Санта-Мария-Маджоре города Марселя. Там с правой стороны храма сооружён придел св. Лазаря, где в бронзовом ковчеге хранятся глава и часть мощей праведного Лазаря. В IX веке император Лев VI Мудрый перенёс с Кипра в Константинополь главу с частью мощей, и впоследствии, после захвата крестоносцами Константинополя в 1204 году, глава попала в Марсель», - сообщила президент Благотворительного Фонда св. мученика Вонифатия.

«Святыня будет для многих пациентов и врачей надеждой на помощь св. Лазаря, как по слову Христа спасителя Лазарь воскрес из мёртвых и получил жизнь, - подчеркнула Наталья Мезенцева. - Поэтому во время военных действий в российской империи устанавливали лазареты, связывая надежды и веру на исцеления от смертельных ранений воинов».

В свою очередь, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров пояснил, «программа «Духовное укрепление российского воинства» ориентирована на воспитанников кадетских училищ и корпусов, курсантов и военнослужащих (служащих) частей и организаций Минобороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, ФСБ РФ, Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ, МИД РФ, ФСИН РФ и МЧС России, а также кадетских учреждений полного профиля Минпросвещения РФ».

Особое место в программе занимают церемонии передачи походных ковчегов и икон с частицами мощей святых угодников Божиих, которые способствуют укреплению воинского духа военнослужащих и наставлению их на служение Отечеству, говорит Дмитрий Нестеров. «За четыре года работы совместно с Благотворительным Фондом св. мученика Вонифатия мы передали походные ковчеги и иконы в различные воинские части, военные учебные заведения и гарнизоны Вооружённых сил РФ как в России, так и за рубежом», - заключил он.